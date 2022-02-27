Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi 4'üncü gününe girdi. Bütün dünya gözünü bu bölgeye dikmişken Kuzey Kore'den tehlikeli bir hamle geldi. Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıklarken,füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirtti. Bakan Kişi, Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini bildirdi.

DÜNYA GÜNDEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası toplumun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki vermekle meşgul olduğunu belirten Kişi, "Bu sırada Kuzey Kore'nin füze fırlatmayla bu boşluğu doldurması kabul edilemez" diye konuştu.

Şiddetle kınadığı denemenin bölge güvenliğin tehdit ettiğini kaydeden Kişi, "Kuzey Kore'nin operasyonel kabiliyetlerini hızla geliştirdiği göz ardı edilemez" ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE DE DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füze denemesinin Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sularında gerçekleştiğini teyit etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 8. kez füze fırlattığını aktardı.

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