Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü güne girilirken Rus askerlerin yaşadıkları şaşkınlık telsiz konuşmalarında ortaya çıktı.

"HEPSİ BİZE BENZİYOR"

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor" dediğini duyduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılar'a karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı bir açıklama yaparak, Rus kuvvetlerinin 'lojistik zorluklar' ve 'güçlü Ukrayna direnişi' nedeniyle planladıkları ilerlemeyi kaydedemediğini söyledi.

Rus televizyonları hacklendi! Ruslar Ukrayna'ya yapılan bombardımanı izledi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 gün deride kalırken henüz ateşkes sağlanamadı. Öte yandan yalnız bırakıldıklarını söyleyen Ukrayna Lideri Viladimir'in çağrısı karşılık buldu. Hem ABD'den hem Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya destek ve yardım yapmaya başladı. Ünlü hacker grubu Anonymous'da Ukrayna halkının yanında olacaklarını ilan edederek Rus devlet televizyonunu hackledi. Televizyonun açan Ruslar Ukrayna'ya atılan bombaları izledi.

Ukrayna: Rus askerleri demoralize oldu, emirleri uygulamıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta 4. gününde çatışmalar devam ederken Ukrayna Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği Rus askerlerinin demoralize olduğunu ve emirleri uygulamadığını söyledi.