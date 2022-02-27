Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.
Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı.
İLK OTOBÜS HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDAN YURDA ULAŞTI
Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.
Türk gümrüğünde işlemleri tamamlanan vatandaşlar aynı otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkacak.
Kafiledeki 5 otobüsün de Bulgaristan sınırındaki işlemlerin tamamlanması sonrası peyderpey giriş yapması bekleniyor.
Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şok olduk,savaşmayacağız
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyet lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek için Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, Ukrayna'da gördükleri silahlanma karşısında şoka uğradıklarını, savaşma niyetleri olmadıklarını söyledi.
Rusya: Ukrayna'da 975 askeri tesis imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.