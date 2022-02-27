Türkiye Gazetesi

Rusya'nın yanında Ukrayna'da yer alan Çeçenistan ve Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan hükümetine yönelik tepkiler, eyleme dönüştü. Dünyada en çok bilinen hacker grubu olan Anonymous Çeçenistan lideri Kadirov'u şoke etti.

ÇEÇENİSTAN HÜKÜMETİNİN SİTESİ ÇÖKERTİLDİ

Anonymous'un, Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökerttiği iddia edildi. BBC, söz konusu iddiayı kontrol ettiğinde, sitenin ulaşılamadığına dair uyarıyı görüyor.

SİBER SAVAŞ İLAN ETTİ

Anonymous, Rusya’ya karşı Cuma günü “siber savaş” ilan etti. Bu kapsamda saldırılar düzenleyen grup, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait sitenin de bir süreliğine devre dışı bırakmıştı.

Devlet kanalı Rusya Today de Savunma Bakanlığı’nın sitesinin yavaşladığını doğrulamıştı.

RUS DEVLET TELEVİZYONUNU ELE GEÇİRDİLER

Anonymous, son olarak Rusya devlet televizyonu ve bazı Rus özel kanalları ele geçirmiş, Ukrayna'daki savaşta yaşanan insanlık dramının görüntülerini yayınlamıştı.

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şok olduk,savaşmayacağız Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyet lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek için Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, Ukrayna'da gördükleri silahlanma karşısında şoka uğradıklarını, savaşma niyetleri olmadıklarını söyledi.

Boris Johnson uyardı: Ukrayna, Rusya için yeni Çeçenistan olur İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi yeni bir Çeçenistan vakası meydana getirir" dedi.