Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.

T Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Koşulları kabul edilemez olduğu için reddettik Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. gününde Ukrayna Lideri Viladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'masaya oturalım' çağrısı yapılmış, bunun üzerine müzakereler için Rusya'dan olumlu cevap alınmıştı. Ancak bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı.

Ukrayna-Rusya müzakeresi süreci: Yeri ve zamanı konusunda istişareler devam ediyor Ukrayna ile Rusya arasındagerçekleşecek müzakere süreci ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini duyurdu.