Türkiye Gazetesi

Rusya ordusunun Ukrayna'ya başlattığı işgalde ülkedeki birçok şehre saldırı düzenleniyor. Ukrayna askerlerinin yanı sıra sivillerinde öldürüldüğü saldırılarda 4 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın Ukrayna Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre dün gece Ukrayna’nın Odessa kentinden ayrılmaya çalışan Azerbaycanlı vatandaşların bulunduğu araç konvoyuna sabotaj grupları tarafından ateş açıldı. Açıklamada, saldırılarda toplam 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.

ÇATIŞMALARIN ORTASINDA KALDI

Odessa kentine hayatını kaybeden Rehim İsmayılov, Gabil İsmayılov ve Nemat İsmayılov isimli Azerbaycanlıların yakın akraba olduğu aktarılırken, Harkov kentindeki çatışmaların ortasında kalan Azerbaycanlı 1 gencin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden gencin Ukrayna halk sanatçısı Katib Memmedov'un yeğeni Goşgar Memmedov olduğu açıklandı.

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