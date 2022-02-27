Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalince dördüncü güne girilirken, Putin'e tepkiler ve Ruaya'ya yaptırımlar sürüyor.

Uluslararası Judo Federasyonu da, Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

Biden'e soğuk duş: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı Rusya- Ukrayna Savaşı 3. gününde şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'de yapılan bir anket ile seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sorular soruldu. Seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.

Rus basını Putin'in saldırıları bitireceği tarihi duyurdu Rusya'nın 3 gündür Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Rus basında bir haber yayınlandı. Moskovskiy Komsomolets gazetesindeki habere göre; Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5 günle sınırlı tutacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Putin için sonun başlangıcı İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline tepki olarak, "Putin için sonun başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.