Türkiye Gazetesi

Vladimir Zelenskiy'den önce Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı olan ve şu an ana muhalefet partisinin liderliğini yapan Petro Poroşenko, Kiev'i savunmak için sahaya indi. Rus saldırısı karşısında yaşadıklarını anlatan Poroşenko, hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Poroşenko, sunucunun "Ülkeyi kurtarmak için hayatınızı potansiyel olarak feda ettiğinize inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi. Rusya'ya bağlı birliklerin ilerleyişine işaret eden Poroşenko, "Kiev'de kalıyorsanız hazır olmalısınız. Hazır mıyım... Ne yazık ki evet" dedi.

"ULUSU KORUMAYA KARAR VERDİLER"

Poroşenko ayrıca, 'Rus saldırganlığına karşı durmanın' bir insanın hayatı için risk oluşturduğunu dile getirdi ve "Buradaki herkes, tüm genç ve yaşlı insanlar, bu riski taşıdığımızı tamamıyla anlıyor" dedi.

"Bazılarının yurt dışına gitme seçeneği var" diyen Poroşenko, "Ukrayna'nın bazı bölgelerinde bazılarının mülteci olma seçeneği var. Ancak çoğu, en büyük kısmı ulusu korumaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYAYA SAVAŞ İLAN ETTİ"

Poroşenko, Ukrayna'nın Batı'nın yardımına ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve ABD ile İngiltere'nin silah desteğine teşekkür etti. Poroşenko, "Bu yalnız olmadığımızı, beraber olduğumuzu hissetmemiz açısından önemli" dedi.

Poroşenko, "Herkes anlamalı, Putin Ukrayna'ya değil, tüm dünyaya savaş ilan etti" dedi.

Putin'in Ukrayna'yı asla ele geçirmeyeceğini savunan Poroşenko, "Ne kadar asker öldürürse öldürsün, kaç füzesi olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar geleceği Avrupa'da olan özgür insanlarız" ifadelerini kullandı.

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