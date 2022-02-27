Türkiye Gazetesi

Almanya'da TB Uphusen takımında forma giyen ve Metalist Kharkiv takımıyla sözleşme imzalamak için Ukrayna'ya giden Türk futbolcu Abdullah Doğan, kendisini savaşın ortasında buldu.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'da mahsur kalan Doğan, hava trafiğinin askıya belirtirken havaalanında tanklar, helikopterler ve askerler gördüğünü söyledi.

METRO İSTASYONUNA SIĞINDI

Alman pasaportu bulunan Abdullah Doğan, bavullarıyla birlikte metro istasyonuna sığındığı açıkladı.

Alman Bild Gazetesi'ne konuşan ve Twitter'den açıklamalar yapan Doğan, "Metroda uyuyorum. Çünkü dışarıda silah sesleri var. Burası binalardan daha güvenli. Nişanlımı ve kardeşlerimi göremeyeceğim için korkuyorum. Hayatım için endişeliyim" dedi.

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En son dün akşam saat 19.10 sıralarında "Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında. Kaçmak zorundayım" diyen Doğan'ın karayoluyla çıkıp çıkmadığı bilinmiyor.

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