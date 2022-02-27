Türkiye Gazetesi

Gökkuşağı muhteşem bir görüntüye yol açarken, bir yat da gökkuşağının bir tarafından gelip diğer tarafına geçti.

Geçiş bir saniye kadar sürdü ama 30 yaşındaki yetenekli fotoğrafçı Chad Powell, o anı yakalamayı başardı.

Sosyal medyada paylaşılan masalsı fotoğraf, büyük ilgi gördü.

Muhteşem görüntü! Gökkuşağı içinde Ay İtalyan fotoğrafçı Alberto Ghizzi Panizza (45), Parma şehrinde Ay’ın gökkuşağı içindeymiş gibi göründüğü inanılmaz bir fotoğrafa imza attı.

Muhteşem görüntüler: İstanbul'da gökkuşağı sürprizi İstanbul’da akşam saatlerinde yer yer etkili olan yağış, gün batımı ile birlikte gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Büyükçekmece semalarında adeta renk cümbüşünün yaşandığı anlar havadan görüntülendi.