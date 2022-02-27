Türkiye Gazetesi

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan, içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 4 adet tır daha Tekirdağ’da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden Ukrayna’ya gönderildi.

Saldırı altındaki Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkan tırlarda, bin 600 gıda kolisi, bin 680 battaniye, 200 yatak, 240 adet çadır benzeri insani yardım malzemesi bulunuyor.

DÜN 5 ADET ÇIKMIŞTI

Tekirdağ’da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden dün de 5 adet yardım tırı Ukrayna’ya uğurlanmıştı.

AFAD Ukrayna'da! İnsani yardım çalışmaları başladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgelinde 3. gün geride kalırken çok sayıda sivil hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Halk evlerini terk ederek sığınaklara yerleşirken, zor kış şartlarında savaşın gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Ukraynalı'lara Türkiye'den yardım eli uzandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) öncü ekibin Ukrayna’ya ulaştığını ve insani yardım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insanı yardım ulaştığını açıkladı.