Türkiye Gazetesi

Denize düşen yılana sarılır sözü Avustralya’da gerçek oldu. Queensland eyaletinde bir yağmur suyu deposu, sel sonucu suyla doldu ve içinde kurbağalar, fareler ve bir yılan mahsur kaldı. İki fareyle bir kurbağa, boğulmaktan yılanın üzerine çıkarak kurtuldu. Yılan, içinde bulunduğu hassas durum sebebiyle, normalde hemen yutacağı kolay avlara herhangi bir hamle yapmadı ve aksine onlar için sığınak oldu. Çevredekilerin kurtarma çalışması sırasında yılanın hızla hareket etmeye başlamasıyla başlangıçta işler biraz zorlaşsa da sonunda depodaki tüm hayvanlar kurtarıldı. İlginç görüntüler, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından “Böylesi ancak Avustralya’da görülür” ibaresiyle paylaşıldı.

Yol çöktü fareler eve doldu, vatandaş isyanda Çorlu’da yol ortasındaki kanalizasyon kapağı çevresinde çökme meydana geldi. Lağım etrafında yuvalanan fareler evlere girdi, vatandaş isyan etti.