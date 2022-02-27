Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, casuslarını ve sabotajcılarını da Kiev’e gönderdi. 'Terör sokaklarda kol geziyor' manşeti ile çıkan The Sunday Times, "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarını avlıyor" iddiasında bulundu.

Independent Gazetesi manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullanıldı.

150 BİN KİŞİ SINIRDA

Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuyor.

Independent, "Rus işgalinden kaçarken oyuncağına sarılan bu çocuk Ukrayna sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere bu mültecileri karşılamalı" ifadelerine yer veriyor.

Rus saldırısında 4. gün! Ukrayna: Müzakerelerin Belarus sınırında yapılacağını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Rus devlet medyası, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu haberi yalanladı. Görüşmelerin Ukrayna ve Belarus sınırında yapılacağı açıklandı. Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerinin yüksek alarma geçmesi talimatını verdi..

İngiltere'den, Ukrayna'da savaşmak isteyen İngilizlere destek İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "eğer yapmak istedikleri buysa" Ukrayna'da savaşacak İngiliz vatandaşlarını "kesinlikle" desteklediğini bildirdi.