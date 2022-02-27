Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rus ordusu Ukrayna'da birçok şehri bombaladı ve Ukrayna ordusu halkla beraber Rus güçlerine tüm imkanlarıyla karşılık vererek bşrçok Rus askerini öldürdü. Ukrayna Savunma Bakan yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerine ait yaklaşık 4300 asker öldürüldüğünü ve Rusya'ya ait birçok uçak, helikopter, tank, zırhlı araç ve gemiyide vurarak etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

'DOSTÇA OLMAYAN EYLEMLER'

Tüm yaşananların ardından Putin, Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesi yönünde bir talimat verdi. Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı’nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

'NATO ÜLKELERİ SALDIRGAN AÇIKLAMALAR YAPIYOR'

Putin, “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

Ukraynalı gönüllüler Putin’in casuslarını avlıyor! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarınde çatışmalarla dolu üç gün geride kalırken, başkent Kiev’e sızan Putin’in sabotajcıları ve casusları Ukraynalı gönüllüler tarafından tek tek avlanıyor.

Putin'den Rus Özel Kuvvetlerine teşekkür Ukrayna’ya askeri operasyon talimatı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Şubat Rusya Özel Harekat Kuvvetleri Günü nedeniyle yayınladığı mesajda askerlere teşekkür etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" dedi.