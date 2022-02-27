Türkiye Gazetesi

Çatışmaların ve bombardımanın gölgesindeki Ukrayna’da mahsur kalan yaklaşık 100 Türk tır şoförü, yadım bekliyor. Yiyeceklerin azaldığını belirten tır şoförü Murat Dikmen, “Bizim burada birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın tır var, korkudan şoförler aşağı inemiyor” açıklamasını yaptı.

KORKUDAN TIRLARINDAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Rusya’nın Ukrayna’ya 3 gün önce başlattığı operasyon devam ediyor. Odessa’nın Licoski Vinissa Limanı’nda mahsur kalan yaklaşık 100 Türk tır şoförü ise kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaklaşık 5 gündür limanda mahsur kaldıklarını belirten şoförlerin ise yiyecekleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye’ye biran önce dönmek istediklerini belirten şoförler çoğu kez korkudan tırlardan bile dışarı çıkamıyor. Ailelerin onları çok merak ettiklerini söyleyen şoförler, gelecek yardım ya da izleyecekleri yol için bir bilgi istiyor.

Ukrayna'da mahsur kalan şoförler sivillerin de silahlanmasının ardından yağmaların başladığını belirtti.

"BİZİ BURDAN KURTARIN, ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Bir an önce Türkiye’ye dönmek istediğini belirten şoför Kadir Kaçan, “Biz Türk tırcıları olarak Ukrayna’da mahsur kaldık. 5 gündür buradayız. Yiyecek içecek sıkıntısı çekiyoruz. Denizden, havadan, karadan gelemiyoruz. Burada mahsur kaldık. 5 gün öncesine kadar markete gidebiliyorduk ama halk da silahlandı. Yağmalamalar başladı. Marketlere çıkamaz olduk. Durumumuz gerçekten zor. Bize birileri ulaşsın. Ölelim mi burada? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim geldiğimiz gemi 5 gün oldu hala burada. Gemide geri gelemiyor. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizi buradan kurtarın, ülkemize dönmek istiyoruz” diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜNLÜK YİYECEĞİMİZ KALDI"

Yiyeceklerinin kısa süre içerisinde biteceğini söyleyen tır şoförü Murat Dikmen, “Bizim burada birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın tır var, korkudan şoförler aşağı inemiyor. 3 tane Türkiye’ye çalışan gemi var burada. Hiç kimse bize bir bilgi vermiyor. Burada biz reziliz. Bizim ailemiz var. Herkes meraktan ölecek. Bize yardım edin. Evraklarımızı vermiyorlar, bizi buradan dışarı çıkarmıyorlar. En azından bize bir bilgi verin” şeklinde konuştu.

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