Türkiye Gazetesi

Rus güçleri, saldırıların dördüncü gününde Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'a girmişti. Ukrayna'nın başarılı savunmasının ardından kentin Rus askerlerinden tamamen temizlendiği Harkov Valiliği tarafından açıklandı.

"TEKNİK EKİPMANLARINI YOL ORTASINDA BIRAKIP KAÇIYORLAR"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın dördüncü gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov’un Valisi Oleg Sinegubov, Harkov’un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri’ne geçtiğini duyurdu. Sinegubov, “Harkov’un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!” dedi.

Müzakere sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Bu bir zaferdir Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere kararı sonrası açıklama çok önemli açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" dedi.

Rus saldırısında 4. gün! Ukrayna: Müzakerelerin Belarus sınırında yapılacağını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Rus devlet medyası, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu haberi yalanladı. Görüşmelerin Ukrayna ve Belarus sınırında yapılacağı açıklandı. Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerinin yüksek alarma geçmesi talimatını verdi..

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerler yaşıyor olabilir! Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin dördüncü gününde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuş, Ukraynalı askerlera o konuşmanın ardından ateş açılmıştı. Hayatlarını kaybettikleri yönünde bilgi verilen Yılan adasındaki Ukraynalı askerlerin yaşıyor olabileceği iddia edildi.

Ukraynalı gönüllüler Putin’in casuslarını avlıyor! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarınde çatışmalarla dolu üç gün geride kalırken, başkent Kiev’e sızan Putin’in sabotajcıları ve casusları Ukraynalı gönüllüler tarafından tek tek avlanıyor.