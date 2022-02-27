Rusya, Kiev Gostomal Havalimanı’nda bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'u vurdu.
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Harkov yeniden Ukrayna kontrolünde! Rus askerleri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'un, Rus askerlerinden temizlendiği duyuruldu.
100 Türk tırcı Ukrayna’da mahsur kaldı: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz Yaklaşık 100 Türk tır şoförü Ukrayna'da mahsur kalmalarının ardından, yiyecek sıkıntıları çektiklerini söyleyerek yardım talebinde bulundu.
Müzakere sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Bu bir zaferdir Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere kararı sonrası açıklama çok önemli açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" dedi.