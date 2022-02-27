Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımları duyurdu. Von der Leyen yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

"PUTİN'İN SAVAŞINI HAKLI ÇIKARMAK İÇİN YALANLARINI YAYAMAYACAKLAR"

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.

Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

Google’dan Rusya’ya yaptırım Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı şiddetlenerek artarken ülkelerin yanı sıra şirketler de yaptırım kararlarını açıklamaya başladı. Youtube ve Facebook’tan sonra Google’da yaptırım kararını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya açıklaması: 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

AB'den sonra ABD'de harekete geçti: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyuruldu.

Rusya’ya bir yaptırım daha: Eurovision'dan atıldı! Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarılmasının ardından, Avrupa Yayın Birliği kararıyla Eurovision Şarkı Yarışması'ndan da çıkarıldı.

AB, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldı AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldığını duyurdu.