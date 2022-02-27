Türkiye Gazetesi

Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını vermesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Putin'in kararını "sebepsiz bir kışkırtma ve üretilmiş tehditler" olarak nitelendirerek, "Dün açıkladığımız yaptırımların Rusya'yı İran'la eşit hale getirdiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"SEBEPSİZ BİR KIŞKIRTMA"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 4’üncü gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atmasının ardından Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını verdi. Putin'in kararının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Putin'in kararını "sebepsiz bir kışkırtma ve üretilmiş tehditler" olarak nitelendirerek, "Bu, gerçekten de, bu çatışma boyunca Başkan Putin'den gördüğümüz saldırganlığı haklı çıkarmak için sebepsiz kışkırtma ve var olmayan tehditler üretme modelinin bir parçasıdır” dedi. Psaki, “Küresel toplum ve ABD halkı, buna bu prizmadan bakmalıdır. Bunların hepsi Başkan Putin'in oluşturduğu bir kalıp ve bunun için ayağa kalkacağız. Kendimizi savunma yeteneğimiz var, ancak burada gördüklerimizi Başkan Putin'e de dile getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Psaki, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılması konusunda da, ABD'nin daha fazla insani, ekonomik ve savunma amaçlı askeri malzeme göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

"ZELENSKİY PUTİN'İN İŞGALİNE KARŞI CESURCA AYAKTA DURUYOR”

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da dikkat çeken Psaki, "Dün açıkladığımız yaptırımların Rusya'yı İran'la eşit hale getirdiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtmek isterim. Mevcut çatışmanın, ABD'nin yerel enerji arzını güçlendirmesi, petrol ve gazın ötesinde çeşitlendirmesi gerektiğini gösterdiğine inanıyorum" dedi. Psaki, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yakın temas halinde olduğunu da söyleyerek, "Zelenskiy, Putin'in ve Rus liderliğinin işgaline karşı cesurca ayakta duruyor. Onunla yakın temas halinde kalacağız" ifadelerini kullandı.

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