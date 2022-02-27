Türkiye Gazetesi

Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Rus ordusu, kuzey, güney ve doğudan olmak üzere 3 taraftan Ukrayna'ya girdi.

Şiddetli çatışmalar devam edernek Putin, bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir toplantı yaptı. Ardından da Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi.

Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi.

SSCB'NİN NÜKLEER SİLAH SAYISI 40 BİNİ AŞMIŞTI

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk defa nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu.

Bu iki ülke arasındaki yarış sebebiyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre Rusya, 6.255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.

1.800 KONUŞLANDIRILMIŞ NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR

Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu. Rusya'nın 1.800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.

ABD İKİNCİ SIRADA

Rusya'yı 5.550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip. ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.

RUSLARIN SÜPERSONİK FÜZELERİ

Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.

Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1.000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.

Rusya’nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor.

290 KİLOMETRE MENZİL

Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.

Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı. Ru güçleri, 19 Şubat'ta düzenlenen nükleer üçleme tatbikatında hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon'u da kullandığını duyurmuştu.

İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek İsveç'ten, kendilerini tehdit eden Rusları öfkelendirecek bir hamle geldi. İsveç, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı savaşması için askeri ve maddi destek vereceğini açıkladı.

NATO'dan Ukrayna kararı: Destek arttırılacak NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son dakika açıklaması geldi. NATO, Rusya’nın işgaline karşı direnen Ukrayna’ya silah, mali ve insani yardım desteğini artıracaklarını bildirdi. Bunun yanı sıra bölgeye askeri sevkiyat da yapılacak.

AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.