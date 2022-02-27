Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarına üç koldan giren Rusya sınır ötesinden de saldırıya geçti. Ruslar Ukrayna'daki bir havaalanını Belarus'tan “İskender" balistik füzesi ile vurdu. Füzenin Jitomir kentindeki Jitomir Uluslararası Havaalanı’nı vurduğu aktarılarak, Ukrayna birlikleri ve zırhlı araçlarının büyük hasar aldığı öğrenildi. Ukrayna kaynakları, balistik füze saldırısını Belarus topraklarından yapıldığını doğruladı.

ÇERNOBİL'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Çatışmaların yoğun olduğu bir başka kritik nokta olan Çernobil kenti üzerinde uçuş yapan bir hava aracı düşürüldü. Karadan fırlatılan uçaksavar füzeyle düşürülen hava aracı infilak etti. Düşen hava aracının hangi ülkeye olduğu henüz netlik kazanmadı.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusların Ukrayna'ya saldırılarında da Ukrayna tarafında da kayıplar yaşanıyor. Ukrayna'nın Mıkolayiv kenti üstünde uçan Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçağın parçaları kırsal bir alana düşerken mürettebatın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.



İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek İsveç'ten, kendilerini tehdit eden Rusları öfkelendirecek bir hamle geldi. İsveç, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı savaşması için askeri ve maddi destek vereceğini açıkladı.



NATO'dan Ukrayna kararı: Destek arttırılacak NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son dakika açıklaması geldi. NATO, Rusya’nın işgaline karşı direnen Ukrayna’ya silah, mali ve insani yardım desteğini artıracaklarını bildirdi. Bunun yanı sıra bölgeye askeri sevkiyat da yapılacak.



Müzakere sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Bu bir zaferdir Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere kararı sonrası açıklama çok önemli açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" dedi.