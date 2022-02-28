Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere'nin herhangi bir uluslararası futbol maçında Rusya'ya karşı oynamayacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile dayanışmayı sürdürme ve Rus hükümeti tarafından işlenen vahşeti yürekten kınamak için FA, yakın gelecekte Rusya'ya karşı herhangi bir uluslararası futbol maçı oynamayacaktır. Bu, herhangi bir kıdemi ve herhangi bir yaş grubu maçlarını içerir" denildi.
İngiltere Futbol Federasyonu gibi birçok ülkenin futbol federasyonu da Rusya ile karşılaşmayı reddettiklerini söyledi. Polonya, Dünya Kupası maçında Rusya'ya karşı oynamayı reddedettiğini duyurdu. İsveç ve Çek Cumhuriyeti futbol federasyonları, Cumartesi günü Rusya ile herhangi bir yerde oynamayı reddettiğini açıkladı.
FIFA, Rus ulusal marşı ve bayrağını yasakladı FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.
Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.
İngiltere, Rusya ile maça çıkmayacak!
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Rusya ile herhangi bir uluslararası futbol maçına çıkmayacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere'nin herhangi bir uluslararası futbol maçında Rusya'ya karşı oynamayacağını açıkladı.
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