Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya, müzakere konusunda anlaşsa da kritik hamleler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, elde edilen yeni uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğü açıklandı.

KONVOYY, IVANKİV ŞEHRİNİN KUZEYDOĞUSUNDA

Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze attı Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'da yer alan bir havaalanına balistik füze attı.

Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.

AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'nın müzakere kararına ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin müzakere kararı almasından son derece memnun olduğunu söyledi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Rusya'nın kanlı planını ifşa etti Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, bir saat öncesinde bir rahibin yakalandığını ve evinin yakınlarındaki AVM'yi patlatmak istediğinin ortaya çıktığını açıkladı. Bodnar, "Kendi rahiplerini Ukrayna’da sabotaj eylemlerine göndermek için kullanıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.