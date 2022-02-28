Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Rusya'ya dava açtığı duyuruldu.

"DONETSK VE LUHANSK'TA SOYKIRIM YAPILDI"

Ukrayna'nın telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Divan'dan "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale hakkının bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddialarına yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'yı soykırım planlamakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.

Divan'ın kısa süre içerisinde acil tedbirlere ilişkin duruşma tarihini açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Kazakistan: Ukrayna'ya asker gönderme konusu gündemde değil Kazakistan Savunma Bakanlığı, sosyal medyada çıkan haberlere istinaden; iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Ukrayna'ya asker gönderme gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını açıkladı.

AB: Ukrayna'dan 4 milyon kişi sığınmacı olabilir AB, Ukrayna'dan 4 milyon kişinin başka ülkelere sığınabileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze attı Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'da yer alan bir havaalanına balistik füze attı.

İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek İsveç'ten, kendilerini tehdit eden Rusları öfkelendirecek bir hamle geldi. İsveç, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı savaşması için askeri ve maddi destek vereceğini açıkladı.