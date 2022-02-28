Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

Öte yandan İngiltere, hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ilk ülke olmuş, 27 Şubat'ta ise 27 AB ülkesinin Dışişleri Bakanları, topluluğun Rus uçakları için hava sahasının tamamen kapatılmasını onaylamıştı.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek Rusya'nın Ukrayna üzerine işgale başlamasıyla Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na bu sebeple katılamayacağını duyurdu.