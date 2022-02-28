Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında gazetemize yaptığı açıklamada: “Ağır ve dehşetli bir işgalle karşı karşıyayız ve birlikte bedel ödemeye de hazırız. Kadını, erkeği, yaşlı ve gençleri ile tüm Müslümanların bu zulme karşı savaşması farz. Müslümanlar olarak burada huzur içerisinde yaşıyoruz. Devlet yönetimi ve Ukrayna halkından büyük saygı görüyoruz. Putin yönetiminin başlattığı saldırı hayat hakkımıza yönelik büyük bir tehdit. Bu anlayışın Suriye ve Kırım’da yaptıklarını gördük. Şu an evlerimiz, okullar, çarşılar ve camilerimiz Rus roketleri ile vuruluyor. Burası bizim vatanımız. Şayet vatan düşerse başımıza korkunç şeylerin geleceğini biliyoruz. Bu şuurla içerideki kardeşlerimizi direniş hattına koşmaya çağırıyorum. Ben de o cephede işgale karşı görevimi yerine getirmeye hazırım.” Tüm Müslümanlardan destek beklediklerini kaydeden Müftü İsmailov, “Maddi, manevi neye gücünüz yetiyorsa bizi onunla destekleyin. Hiçbir Müslüman bu zulme, acımasızlığa tepkisiz kalamaz. Bugün dayanışma günü. Lütfen bu mazlum insanların yanında yer alın ve maddi manevi neye gücünüz yetiyorsa onunla bizi destekleyin. Özellikle de dualarınızdan bizi eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Kabine toplanıyor... Ukrayna’yı işgal masada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna işgal etmesinin ardından ülkede yaşanan son gelişmeler olacak.

AB ülkelerinden Ukrayna'ya 500 milyonluk destek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını açıkladı.