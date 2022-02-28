Türkiye Gazetesi

Dünya gözünü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine çevirmişken Kuzey Kore'den dün çok konuşulan bir hamle geldi. Japonya, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini ve Japon Denizi istikametine fırlatılan füzenin 600 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 300 kilometre yol aldığını açıkladı.

Dün balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği açıklanan Kuzey Kore'den, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dünkü testin füze olmadığını, keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi ile Savunma Bilimleri Akademisi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen test ile Pyongyang'ın, "dünyadaki belirli alanların yüksek çözünürlüklü yatay ve dikey fotoğraflarını çeken görüntüleme sistemleri ve veri iletim sistemlerinin özellikleri ve başarısını doğruladığı" ifade edildi.

'DİPLOMATİK PROTESTO' VERİLMİŞTİ

Japonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği bildirilmişti. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini ve herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurmuştu. Ayrıca Japonya tarafından Kuzey Kore'ye 'diplomatik protesto' verilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesinin Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sularında gerçekleştiğini teyit etmişti.

Dünkü denemenin ardından, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna işgaline odaklanmasını fırsat bilen Kuzey Kore'nin silah geliştirme çalışmalarına ağırlık verebileceği yorumları yapılmıştı.

Dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kim Jong-un'dan tehlikeli hamle Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe odaklanmışken Kuzey Kore'den tehlikeli bir hamle geldi. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıklarken Japonya dünya gündemine dikkat çekerek Kuzey Kore'ye diplomatik protesto verildiğini bildirdi.