Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, barış çağrısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yatırım şirketi sahibi Ukrayna doğumlu Rus milyarder Fridman, çalışanlarına, "Savaş asla cevap olamaz" ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdi.

Forbes'un dünya milyarderler listesine göre, geçen sene dünyanın en zengin 128. kişisi olan Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv'deki Ukraynalı köklerine atıfta bulunarak "Ayrıca, hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir 'trajedi' olarak görüyorum. Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanıma karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım. Ancak savaşın asla cevap olamayacağına ikna oldum. Bu kriz, yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canına ve zararına mal olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

DERİPASKA'DAN "BARIŞ ÇOK ÖNEMLİ" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Deripaska da mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bir gönderisinde, barış görüşmelerinin "mümkün olduğunca hızlı" başlaması çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük alüminyum şirketleri arasında gösterilen Rusal'ın sahibi Deripaska, mesajında, "Barış çok önemli” ifadesini kullandı.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı Rusya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 20'ye çıkardığını açıkladı.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek Rusya'nın Ukrayna üzerine işgale başlamasıyla Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na bu sebeple katılamayacağını duyurdu.

Amerikan kargo devleri Rusya sevkiyatlarını askıya aldı Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını duyurdu.