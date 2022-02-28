Türkiye Gazetesi

Rusya 24 Şubat sabahı başlattığı Ukrayna işgaline tüm yaptırımlar ve diplomasi çağrılarına rağmen devam ederken Rus borsası da çöküşe geçti. Rus Merkez Bankası durumun kontrol altında olduğunu ve işgal öncesi 650 milyar dolar rezerv biriktirdiğini açıklasa da ruble değer kaybınının önüne geçemedi. Son olarak vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

RUS BORSASI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Rusya yaptırımlara rağmen geri adım atmazken, Ukraynalılar da direnişe devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıların dozunu arttırması ile Batı’dan gelen ekonomik yaptırımlar ağırlaştı. Yaptırımların etkileri ile Rus borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlarken Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

RUBLE'DE DEĞER KAYBI

Yaptırımlardan Rus oligarkları da nasibini alırken İngiltere hükümetinin baskısı altında kalan BP de Rus enerji şirketi Rosneft'ten çıkma kararı aldı. Şirketin, Rus petrol üreticisi Rosneft'te yüzde 20'lik hissesi bulunurken değerinin 14 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor. Rus borsasındaki düşüşün ardından 28 Şubat Pazartesi itibariyle 1 dolar 110,75 ruble üzerinden işlem görüyor. 1 ruble 0,13 TL'den el değiştiriyor.

Rublede 2 yılın en büyük düşüşü Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı atması nedenleriyle Rus rublesi Kasım 2020’den beri en büyük düşüşü kaydetti.

Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik ve artan yaptırım riskleri sebebiyle Rus rublesinin dolar karşındaki değer kaybı devam ediyor.