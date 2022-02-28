Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Ukrayna’ya karşı başlatılan işgal girişim 5. gününe girdi. İki taraf bugün müzakere için masaya oturacak. Sıcak gelişmelerin yaşandığı Ukrayna-Rusya arasında yeni bir iddia endişeleri artırdı.

Pazar günü Belarus’tan Ukrayna’ya fırlatılan İskender füzesi Ukrayna’daki bir havalimanını vurdu ve ortaya atılan yeni iddia endişeleri artırdı.

Washington Post’ta yer alan habere göre, tatbikat bahanesiyle Rus askerlerini bölgesinde ağırlayan Belarus’un orduyu savaşa hazırladığı ve bugün Belarus ordusunun Ukrayna’ya girebileceği iddia edildi.

PUTİN’DEN 48 SAATLİK PLAN

İngiliz istihbaratı ise, Rus lider Putin’in başkent Kiev’i ele geçirmek için ’48 saatlik bir plan’ hazıraldığını belirtiyor.

Kyiv Independent gazetesinde yer alan habere göre ise Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna’ya gönderilebileceğini yazdı.



Belarus, Rusya’nın müttefiklerinden biri ve Rusya lideri Putin, Ocak ayında tatbikat bahanesi ile bölgeye asker, savaş uçakları ve füze göndermişti. Yaklaşık 30 bin Rus askerin daha sonra Belarus’ta kalacağını duyurmuş ve bu gelşmeden 4 gün sonra da, Ukrayna işgali başlamıştı.

ZELENSKİY: LUKAŞENKO BANA GİRMEYECEĞİNE DAİR SÖZ VERDİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yapmış ve,Lukaşenko’nun "Belarus askerlerinin Ukrayna’ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.

Belarus paylaştı: Dünyanın gözü bu masada! Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna’nın müzakere görüşmelerinin gerçekleşeceği ve bir döneme tanıklık edecek odayı paylaştı. Masadaki detay gözden kaçmadı.

Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze attı Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'da yer alan bir havaalanına balistik füze attı.