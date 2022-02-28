Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta, son günlerde Ukraynalı askerleri ve hükümet yetkililerini hedef alan saldırı girişimlerini durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor. Meta yöneticilerinden David Agranovich, kapatılan hesapların şirketin güvenlik araştırmacıları tarafından tanımlandığında henüz büyük bir takipçi kitlesi kazanmadığını söyledi. Hesapların yaklaşık 4 bin takipçisi olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki insanları hedef alan sahte hesaplar, Ukrayna hükümetine yönelik yanlış bilgiler ve Rus aktörlerin faaliyetlerini artırmayı amaçlayan iddiaları yayıyordu. Kapatılan hesaplar için Agranovich, "Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiği ve Ukrayna'nın başarısız bir devlet olduğu hakkındaki iddiaları yayınlayacaklardı.” dedi.

Meta’nın Facebook platformu tarafından yapılan açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Ancak hesapların arkasındaki kişilerin daha önce 2020'de sahte haberler paylaştıkları için yayından kaldırma işlemi uygulandığını söyledi.

HAYALET YAZAR PLANI DEŞİFRE OLDU

Bu arada, Facebook araştırmacıları son günlerde Ukraynalı gazetecileri, askeri yetkilileri ve kamuya mâl olmuş bazı kişileri bilgisayar korsanlığı girişimlerine hedef oldukları konusunda uyardı. Facebook'un "Hayalet Yazar" olarak tanımladığı bu siber saldırı operasyonunda Ukraynalı önde gelen isimlerin hesapları hacklenerek onların ağzından yanlış bilgi paylaşımının amaçlandığını söyledi.

Agranovich, "Facebook'ta insanları hedef alma girişimlerini tespit ettik ve Ukraynalı askerlerin teslim olduğunu iddia eden bir video da dahil olmak üzere Ukrayna birliklerini zayıf ve Rusya'ya teslim olarak gösteren YouTube videoları belirledik" dedi. Facebook Hayalet Yazar'ın arkasında kimin olduğu konusunda bir şey söylemezken, diğer araştırmacılar saldırıları Belarus ile ilişkilendiriyor.

Bununla birlikte, Facebook, Ukrayna'daki insanları profillerini kilitlemeye davet ediyor. Facebook'un profil kilitleme aracını Rusya'da da etkinleştireceği açıklandı.

Rusya'dan Facebook'a erişim engeli Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi 24 Şubat gününden beri devam ediyor. Kuşatma altındaki başkent Kiev’den füze ve çatışma sesleri yükseliyor. Tüm bunlar yaşanırken Rusya, Facebook’a erişim engeli getirdi.

Twitter ve Facebook, Ukraynalılara 'profil kilitleme' çağrısı yaptı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik adımlarından sonra sosyal medya devleri de yeni hamleler yapmaya başladı. Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıların profillerini kilitlemesini önerdi.