Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sivil ve askeri kayıplarla dolu 4 gün geride kalırken. İki taraf müzakereler için masaya oturdu.

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenskiy'nin, 12 Mayıs 2021'de "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Birçok yaralı var. İinsan trajedisi var. Bütün bunlara kederlenmeden bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diyerek attığı tweete gelen cevap çok konuşulmuştu.

Hissam Ullah Baig adlı Filistinli bir genç Zelenskiy'nin tweetine, "Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın." cevabını vermişti.

Filistinli gencin tweeti kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni alırken genç adam Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bir tweet daha attı.

"UKRAYNA HALKI İÇİN DUA EDİYORUM"

Filistinli genç, geçen yılki tweetini alıntılayarak önemli bir mesaj verdi:

"Geçen yıl İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalarken, Başkan Zelenski savaş suçunu meşrulaştırıyordu. Bugün onun milleti, Gazzeli sivillerin her gün yaşadığı dehşetin aynısını yaşıyor. Ukrayna halkı için dua ediyorum"

232 FİLİSTİNLİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi hayatını kaybederken, en az 75 bin kişi yerinden olmuş,1800 konut tamamen yıkılmıştı. Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle de İsrail'de 2'si çocuk, 12 kişi öldü.

Zelenskiy'den Rus askerlerine çağrı:Silahlarınızı bırakıp gidin ve hayatınızı kurtarın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalin 5. güne girdi. Ukrayna lideri Zelenskiy, az önce yaptığı açıklamada savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı.

Ukrayna'da Zelenskiy'e destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı Ukrayna'da yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Zelenskiy'e destek geçtiğimiz seneye oranla 3 kat artarak yüzde 90'a çıktı.

Zelenskiy'den müzakere yorumu: Bir sonuç beklemiyorum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Belarus'taki müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Zelenskiy, müzakerelerden bir sonuç beklemediğini, fakat yine de denenmesini istediğini belirtti.