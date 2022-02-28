Türkiye Gazetesi

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 "J-16" ve 2 "J-10" savaş uçağı ile 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

UÇAKLAR FÜZE SİSTEMİ İLE TAKİBE ALINDI

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Ukrayna krizi, Çin işgalinden endişelenen Tayvan'ı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile resmen başlayan savaşın ardından dünya liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'e tepki yağıyor. Diplomatik çağrılara ve yaptırımlara rağmen Donbas'a giren Rusya'ya Çin'den destek geldi. Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin de son dönemde ada çevresinde askeri faaliyetlerini artırmıştı, bu durum Tayvan Ukrayna gibi mi olacak sorularını akıllara getirdi.

Çin ve Tayvan arasında sular durulmuyor: 39 savaş uçağı sınırı ihlal etti Çin, Tayvan yönetiminin hava sahası olarak kabul ettiği bölgeye 39 savaş uçağıyla girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı bu durumu 'En büyük ihlal' diye nitelendirdi.