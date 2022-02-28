Türkiye Gazetesi

Eline aldığı ciğerden kamera önünde ısırarak parça koparıp çiğneyen Montag, sanki yediği çok lezzetliymiş gibi mimikler yaptı.

Çiğ ciğerin çok sağlıklı olduğunu iddia eden Montag, “Bu lezzete alışmalısınız” dedi. Ünlü yıldız, tepki geleceği endişesiyle paylaşımını yoruma kapattı.

Tam bir şifa deposu: Kozalak pekmezi, akciğerleri temizliyor Kozalak pekmezi faydalarıyla şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirdiği için pandemi döneminde vatandaşın gözdesi olan kozalak pekmezine ilgi son dönemde epey arttı.

Hepsi akciğerleri güçlendiriyor, sofranızdan eksik etmeyin Akciğer sağlığı için taze meyve ve sebze yemenin önemli olduğunu belirten Diyetisyen Hande Güngör, akciğerlere iyi gelen besinleri tek tek sıraladı.