Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın gözü kulağı günlerdir Ukrayna'da. Rusya'nın işgal girişimi ve Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentini kuşatması, dünyanın dört bir yanından tepkilerin gelmesine neden oldu. İki ülke arasında müzakere sürecine girilirken İngiltere ve ABD'ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı ortaya çıktı.

Uçak takibi yapan internet sitesi Flightradar 24'ün verilerini inceleyen Remix News'ün haberine göre, NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği aktarıldı. Bununla birlikte, NATO'nun hazırlıklı olduğu belirtildi.

Romanya'nın Köstence liman kentinde Mihail Kogalniceanu'dan havalanan ABD'ye ait keşif uçağının, Romanya'nın Rusya ile sınır doğu ve kuzeyinde devriye uçuşu yaptığı ortaya çıktı. Habere göre ayrıca, Boeing KC-135 Stratotanker tipi 2 hava yakıt ikmali uçağı ise, Polonya'nın Krakow kentinin doğusunda, Ukrayna sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta havada daireler çiziyor. Remix News editörleri, aynı bölgede, F-35 Lightning tipi uçağın da devriyede olduğunu fark etti.

ABD'ye ait olduğu belirtilen uçakların, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nden havalandığını belirttiler. Bölgede devriye gezen ABD uçaklarının yanı sıra İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Mildenhall'e ait bir uçak da Romanya'nın Braşov kenti kuzeyinde görüldü.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.

Rusya'ya yaptırımlar gaz fiyatlarını yüzde 34 arttırdı Rusya'ya yapılan yaptırımlar doğal gaz fiyatlarını büyük ölçüde etkiledi ve yüzde 34 arttırdı.