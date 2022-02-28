Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali beşinci gününe girdi. Rus ordusu Donbas bölgesinden başkent Kiev'e kadar ulaştı. Ukrayna halkı işgale büyük bir direniş gösterdi.

Ukrayna’da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.





Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.

Rusya Ukrayna'ya saat verdi! 'Sorumlusu Ukrayna olacak' Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saat vererek "Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır" demesinin ardından Rus basını, Ukrayna'nın sürenin dolmasına dakikalar kala müzakere teklifini kabul ettiğini belirtti. Ukrayna heyeti görüşme için Belarus'a gidiyor.