Türkiye Gazetesi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu. Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti ve çevresinde şiddetli çatışmalar gece saatlerinden bu yana devam ediyor. Harkov’daki son duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Harkov ağır saldırı altında. Onlarca ölü yüzlerce yaralı var. Bu korkunç durumu tüm dünya görmeli" dedi.

Rusya’nın saldırıları başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Rusya’nın ilk saldıracağı yerlerden birinin Harkov olacağını ifade etmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Putin’in suikast timi Zelensky için Kiev’e gidiyor Ukrayna’da saldırılar şiddetini arttırırken İngiliz basınında ortaya bir iddia atıldı. Haberde Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensky’i öldürmek için Putin’in 400 kişilik bir suikast timini Kiev’e gönderdiği ve Zelensky’i cep telefonlarının sinyali aracılığıyla takip ettiği iddia edildi.

Müzakere öncesi kritik hareketlenme: 5 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar, 5 kilometrelik Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğini duyurdu.