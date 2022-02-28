Türkiye Gazetesi

Belarus’ta anayasada değişiklik ve ekleme yapılmasına yönelik yapılan halk oylamasında, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,16 “evet” oyu çıktı. 3 Mart günü kesin sonuçlar açıklanacak ve 10 gün sonra ise anayasada değişiklikler ve ilaveler yapılacak.

Referandum ile gelecek düzenlemede en dikkat çeken madde ise nükleer silahların barındırılmasına yönelik. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği bu günlerde yapılan referandum ile Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez Belarus’ta nükleer silahların barındırılmasının önü açıldı.

Belarus'un nükleer olmayan statüsünden vazgeçmesi için anayasasını değiştirmesiyle Pazar günü Doğu Avrupa'da nükleer gerilim tırmandı. Üstelik halk oylaması ile kabul edilen bu hareket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi ülkesinin nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesiyle aynı gün gerçekleşti.

Ukrayna'daki Odessa Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi başkanı Doç. Dr. Polina Sinovets, bu hareketin Belarus’ta olası Rus nükleer konuşlandırmasını simgelediğini söyledi.

Pazar günkü halk oylaması Belarus genelinde savaş karşıtı protestoları tetikledi ve en az 290 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Moskova'nın sadık bir müttefiki olan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, işgali destekleyerek Rus birliklerinin ülkenin güney sınırından Ukrayna'ya girmesine izin verdi.

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