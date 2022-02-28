Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin beşinci gününde yaptırım kararlarının ardı arkası kesilmiyor. ABD'den yapılan son açıklamada Belarus'la ilgili bir karara da imza atıldı. Son bilgilere göre ABD Belarus'taki elçilik faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Moskova'daki elçilik çalışanlarının da gönüllü olarak ülkeden ayrılabileceği duyuruldu.

BAKAN BLINKEN AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldı ve Moskova'daki 'acil olmayan' Büyükelçilik çalışanlarımıza ve ailelerine 'gönüllü olarak' ülkeden ayrılma yetkisi verdi" ifadesini kullandı.

ABD'nin bu adımlarının, Rusya askeri kuvvetlerinin Ukrayna'ya "sebepsiz ve gerekçesiz saldırılarından" dolayı doğan güvenlik ve emniyet endişelerinden dolayı atıldığını belirten Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, yerel güvenlik ortamı ve sağlık durumu çerçevesinde tüm dünyadaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın duruşunu düzenlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD vatandaşlarının ve personelinin güvenliği ve emniyetinden başka bir öncelikleri olmadığının altını çizdi.

ABD ve İngiltere uçakları Ukrayna sınırında devriye atıyor Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak soruları ortaya atılırken, Belarus, Japonya, Çin ve birçok ülkeden nükleer silahlara yönelik söylemler geliyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında ABD ve İngiltere’ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı öğrenildi.

ABD ve Fransa vatandaşlarını uyardı: Rusya'dan ayrılın ABD ve Fransa'dan, vatandaşlarına Rusya ve Belarus'tan ayrılmaları yönünde uyarı geldi.