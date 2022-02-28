Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa ve birçok NATO ülkesi duruma tepki gösterdi. Başkent Kiev’e kadar giren Rus güçleri şiddetin dozunu arttırırken her iki tarafta kayıp sayısı artıyor.

RUSYA’DAN 36 ÜLKEYE YAPTIRIM

Rusya’ya yapılan peş peşe yatırımlar sonrası Rusya’dan karşı hamle geldi. Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Rusya, bata Almanya ve Fransa dahil olmak üzere 36 ülkeye hava sahasını kapattığını açıkladı.

Rusya'dan karşı hamle: Sosyal medya platformlarına yasak Rusya, Ukrayna sebebiyle ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına karşın ülkede ABD merkezli sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlaması getireceği öğrenildi.