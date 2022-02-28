Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı görev vardiyaları, Kuzey ve Pasifik filoları ile Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığının, takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiği" yönünde rapor verdiği bildirildi.

NÜKLEER SİLAH VE HİPERSONİK FÜZELER DEVREYE Mİ GİRİYOR?

Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve NATO ülkelerinin üst düzey yetkililerinin açıklamalarını gerekçe göstererek, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesini emretmişti.

Rus ordusunun caydırıcı güçleri, nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

VAKUM BOMBASI OLARAK DA BİLİNİYOR

Vakum bombaları olarak da bilinenen içeriğinde patlayıcı yakıt ve kimyasal karışım bulunan termobarik silahların cesetleri buharlaştıran, şehirleri moloz haline getirebilen şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında olduğu da iddialar arasında.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.

Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze attı Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'da yer alan bir havaalanına balistik füze attı.

Rusya'nın nükleer silahları korkutuyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri verdi. Bunun ardından gözler, bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.

Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.