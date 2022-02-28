Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 5. gününde iki ülkenin heyetleri müzakere görüşmeleri için Belarus'ta bir araya geldi. Bütün dünyanın yakından takip ettiği görüşme sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Kiev yönetiminin ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu söyledi. Arestovych, tarafların diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelere uygun olarak ortak bir bildiri yayınlamadan müzakerelerin hiçbir ayrıntısının kamuoyuna açıklanmayacağını vurguladı. "Pozisyonumuz çok net, ön şart ve ültimatom yok" diyen Arestovych "Ukrayna, ateşkes ve bütün Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi konusunda ısrarcı. Bu durum özellikle Rus kuvvetlerinin Kırım ve Donbass'tan çekilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Öte yandan, Rusya heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Gryzlov da bulundu. Ukrayna heyetinde ise Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu Heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı.



"RUSYA 5.300'DEN FAZLA ASKER KAYBETTİ"

Öğlen saatlerinde başlayan görüşme esnasında Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın dört günde 5.300’den fazla askerini kaybettiğini duyurdu. Açıklamada 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 askeri zırhlı araç, 291 otomobil, 3 insansız hava aracı ve 2 geminin de imha edildiği belirtildi.



Belarus nükleer silahlanmanın önünü açtı Dünyanın gözü Ukrayna’nın üzerinde iken Rusya tarafından desteklendiği bilinen Belarus, anayasa değişikliği için referanduma gitti. Anayasa değişikliği bir çok yeni düzenleme getirirken nükleer silahlanmaya yönelik hareket dikkat çekti.



Müzakere öncesi kritik hareketlenme: 5 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar, 5 kilometrelik Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğini duyurdu.