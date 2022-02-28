Türkiye Gazetesi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, Rusya'nın saldırısını kararlı şekilde kınama çağrısı yapılan Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'den bir cevap alamadıklarını belirtti. Sala, bu durumda Gergiev'in 5 Mart'taki Rus besteci Peter İlyiç Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini kaydetti.

Başkan Sala, ünlü orkestra şefinden, sanat dünyasında başka isimlerin yaptığı gibi sadece savaşa karşı bir tutum almasını istediklerini ancak buna bir karşılık alamadıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olarak tanımlanan Gergiev'e geçen hafta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına karşı tavır alması çağrısı yapılmıştı.

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