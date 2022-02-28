Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız." dedi.

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