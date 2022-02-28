Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin konuşan Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Borrell Rusya'ya yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti ve "Avrupa Birliği hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmalı." dedi

SAVAŞI PUTİN BAŞLATTI

"Savaş bürokratik prosedürleri bekleyemez. Biz bu kurumsal engelleri çabuk aştık. Avrupa Birliği hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmalı. Biz ona büyük bir fatura ödüyoruz ve o da ordusunu güçlendiriyor. Böylece Putin rejimi zarar görecek

Bu savaş Putin tarafından başlatıldı, etrafındaki oligarklar tarafından başlatıldı ancak Rus halkını bundan ayrı tutmalıyız. Buradaki en büyük hedeflerden biri kara parayla da savaşmak

YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

İsviçre de bize katıldı, onların katılımı olmadan önlemlerimiz etkili olmazdı. Hem finansal olarak hem de yozlaşmayla mücadele ediyorlar. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz ancak ileride bu yozlaşmayla nasıl mücadele ederiz bunu da hesaba katmalıyız.

Çarşamba günü Moldova’ya gideceğim ve Ukrayna halkıyla bir araya geleceğim. Oraya sığındılar ve yardıma ihtiyaçları var. Moldova Rusya baskısının artacağı ülkelerden biri olacak.

RUSYA'DAN DÖRT KAT FAZLA SAVUNMA HARCAMAMIZ VAR

Şimdiden bize asker veren ülkelere teşekkür ederiz. Böylece mücadelede denge olacak. Biz hızlıca karşılık verebildik ve birlikçe hareket edebildik. Bu da pusulamızın kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu bakış açısıyla Almanya da savunma kapasitesini artırma kararı aldı ancak bunu Avrupa olarak birlikte yapmalıyız. Çünkü Rusya’dan dört kat fazla savunma harcamamız var. Biz daha fazla harcıyoruz ama daha iyi harcamamız lazım.

Bunu aynı zamanda kendi güvenliğimiz ve dünyanın istikrarı için yapıyoruz. Yaptırımların da bedeli olur, bu bedeli ödemeye ve bunu kamuoyuna anlatmamız lazım. Bununla yüzleşmeli ve başarmalıyız yoksa çok daha büyük bedeller öderiz.

AVRUPA TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Soğuk Savaş sonrası Avrupa tarihinde yeni bir dönem başlıyor. Rusya ile ilişkiler artık ticaret üzerinden belirlenmeyecek. Rus halkına diyoruz ki biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Rusya’nın saldırganlığı değil Putin rejiminin saldırganlığı demeliyiz. Bu saldırganlık bizim ilkelerimizle uyuşmuyor.

Rusya’ya kripto paralar ve siber saldırılarla ilgili spesifik saldırılardan haberdar değilim ancak Ukrayna’nın devlet sitelerine ve medya kuruluşlarının sitelerine Rusya’dan siber saldırılar var. Biz de birlik olarak Ukrayna’ya yardım ediyoruz."

Rusya’dan 36 ülkeye yaptırım kararı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında birçok ülkeden gelen yaptırım kararı ardından Rusya’dan da karşı hamle geldi. Rusya başta Almanya ve Fransa olmak üzere 36 ülkeye hava sahasını kapadı.

Rusya'ya yaptırımlar gaz fiyatlarını yüzde 34 arttırdı Rusya'ya yapılan yaptırımlar doğal gaz fiyatlarını büyük ölçüde etkiledi ve yüzde 34 arttırdı.

Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.

AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

Google’dan Rusya’ya yaptırım Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı şiddetlenerek artarken ülkelerin yanı sıra şirketler de yaptırım kararlarını açıklamaya başladı. Youtube ve Facebook’tan sonra Google’da yaptırım kararını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya açıklaması: 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.