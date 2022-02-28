Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna krizi devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Yılan Adası'nı savunan askerler hayatlarını kaybetmediğini, Rusya tarafından esir alındığını duyurdu.

"CEPHANE YETERSİZLİĞİNDEN SAVUNMAYA GEÇEMEDİLER"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 5. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası’nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi. Açıklamada, “Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.

Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, “82 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık” denildi.

ASKERLERİN ÖLDÜKLERİ AÇIKLANMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu adadaki Rus bombardımanında 13 Ukrayna askerinin hepsinin öldürüldüğünü açıklayarak, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" demişti.



Sosyal medyada paylaşılan bir telsiz konuşması ise dünya gündemine oturmuştu. Söz konusu konuşmada Rus subayı adadaki Ukraynalı askerlere, "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demiş, Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen Rus subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını vermişti.

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerler yaşıyor olabilir! Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin dördüncü gününde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuş, Ukraynalı askerlera o konuşmanın ardından ateş açılmıştı. Hayatlarını kaybettikleri yönünde bilgi verilen Yılan adasındaki Ukraynalı askerlerin yaşıyor olabileceği iddia edildi.

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerlerin son sözleri sosyal medyada gündem oldu Rusya’nın Donbass'ı işgaliyle başlayan sıcak savaş yaptırım kararları, dünya liderlerinin tepkileri ve Ukrayna'nın halk direnişi ile sürüyor. Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog da sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.