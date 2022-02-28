Türkiye Gazetesi

İsveç devlet televizyonu SVT önemli bir iddia ortaya attı. Ericsson'un iç yazışmalarına ilişkin belgeleri yayımlayan SVT, 2014 yılında Irak'ın Musul kentinde sözde DEAŞ komutanının, şirketin bir yöneticisini arayıp "bölgede çalışabilmeleri" için rüşvet istediğini ileri sürdü. Bunun üzerine Ericsson firması, DEAŞ'a 20 milyon kron gönderdi.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI KOVULDU

Ericsson şirketinden yapılan açıklamada, suçlamalara yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma sonucunda birkaç çalışanın şirketten çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca herhangi bir Ericsson çalışanının terör örgütlerinin finansmanına doğrudan karıştığının söylenemeyeceği savunuldu.



ABD'DEN 1 MİLYAR DOLAR CEZA

Ericsson şirketinin, 2019'da farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, 2000'den 2016'ya kadar devam eden rüşvet olayları nedeniyle İsveçli telekom şirketinden 1 milyar dolar ceza ödemesini talep etmişti.



