Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde Rus devlet televizyonu tüm dünyayı şaşkına çeviren bir yayına imza attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘baş propagandacısı’ olarak nitelendirilen Rusya Devlet Televizyonu bu kez Batı’yı ve ABD’yi nükleer yıkımla tehdit etti.

“RUSYAYI KORKUTMAYA ÇALIŞMAYIN”

Rus devlet televizyonu sunucusu Batı’ya karşı söylemleriyle dikkat çeken Dmitry Kiselyov, “Denizaltılarımız 500’den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu da ABD ve tüm diğer NATO ülkelerinin yok edilmesi anlamına geliyor” ifadeleriyle tehdit etti. “Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız var?” diyen Kiselyov, “Rusya’nın nükleer silahları dünyanın en hızlı stratejik bombardıman uçaklarına konuşlandırıldı. Bugün Rus Nükleer Triad’ımız yüksek alarmda. Putin Batı’yı uyardı. Rusya’yı korkutmaya çalışmayın.’ dedi.

“BATI’YA GÖRE DAHA GÜÇLÜ”

Rusya’nın devlete ait Rossiya 1 kanalındaki haber programında, Kiselyov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’u Rusya’ya ‘gözdağı vermek’le suçladı. Rusya’nın ‘hipsonik Tsirkon’ gibi yeni çağ ‘süper silahları’ ile nükleer kapasitesinin Batı’nınkine oranla ‘daha güçlü’ olduğunu söyledi.