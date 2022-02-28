Türkiye Gazetesi

Rusya Federasyonu BM Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD New York'taki BM Genel Merkezi'nde Genel Kurulun Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda konuştu. Nebizia, "NATO varlıklarını Ukrayna'da konuşlandırmanın" yankıları konusunda uyarırken "Bu Rusya tarafından düşmanca kabul edilecek bir hareket olur" dedi.

Rus büyükelçi, Ukrayna'ya karşı başlattıkları askeri müdahalenin Rusya Federasyonu Konseyi'nin yaptırımı ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca yapıldığını söyledi. Nebizia, Bunun için Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya yapılacak silah yardımını "utanç verici ve gerekçesiz" olarak niteleyen Nebizia, ayrılıkçı Donbas bölgesini kastederek "Güvenlik garantisi istedik ve taleplerimiz karşılanmadı" diye konuştu.

"UKRAYNA'YI BATI KIŞKIRTTI"

Bu süreçte Ukrayna'nın Batılı devletler tarafından kışkırtıldığını söyleyen Nebizia "Mevcut düşmanlıkları biz değil, Ukraynalılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas sakinlerine karşı başlattı." ifadesini kullandı. Rusya Temsilcisi ayrıca, Rus askerlerini itibarsızlaştırmak için bir medya savaşı olduğunu ve bu konuda "milyonlarca uydurma haber" yapıldığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı kanserli çocukları da vurdu Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Başkenti Kiev'de bir çocuk hastanesinde hasta sayısı azaltıldı. Kanser tedavisi gören çocuklar da sığınaklara alındı.

Rusya’dan 36 ülkeye yaptırım kararı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında birçok ülkeden gelen yaptırım kararı ardından Rusya’dan da karşı hamle geldi. Rusya başta Almanya ve Fransa olmak üzere 36 ülkeye hava sahasını kapadı.

Rusya'dan karşı hamle: Sosyal medya platformlarına yasak Rusya, Ukrayna sebebiyle ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına karşın ülkede ABD merkezli sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlaması getireceği öğrenildi.