Türkiye Gazetesi

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya destek için Kongre üyeleri ile bir görüşme yaptığını söyledi. Beyaz Saray'ın, Kongreden Ukrayna'ya yardımlar için 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını istediği belirtildi.

Bu fonun 2,9 milyar dolarının Ukrayna'ya insani yardım ile Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine güvenlik yardımı için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına, 3,5 milyar dolarının da ABD Savunma Bakanlığına aktarılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre binasında açıklamada bulundu.

, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti. Pelosi, bu fonun onaylanması için önce yeterli çoğunluğun sağlanması gerektiğini belirtti. Bunun için de Biden'ın yarın akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Nancy Pelosi, Kongrenin Ukrayna'ya her türlü ekonomik yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydederek "Ukrayna'nın ihtiyacına bir bakacağız ve bu ülkeye ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağı." ifadesini kullandı.